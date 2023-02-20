Три человека погибли, 213 пострадали при новых землетрясениях в Турции

Жертвами новых землетрясений в Турции стали три человека, еще 213 получили травмы, сообщил глава МВД Сулейман Сойлу. Поисково-спасательные работы продолжаются на месте трех разрушенных зданий, передает «Анадолу».

Землетрясения произошли вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией. Их магнитуда составила до 6,4. Электроснабжение в районе толчков было отключено. Известно, что землетрясения привели к разрушениям не только в Турции, но и на севере Сирии, пока не сообщается о жертвах и пострадавших в этой стране.

На границе Турции и Сирии 6 февраля произошли разрушительные землетрясения. Магнитуда достигала 7,8. Жертвами стали больше 41,1 тыс. в Турции и не меньше 8,5 тыс. в Сирии.

Леонид Уварчев