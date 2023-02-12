ВОЗ оценила число погибших при землетрясении в Сирии в 8,5 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 8,5 тыс. человек. На территории, контролируемой официальными властями, число жертв составило 4 тыс. человек. Об этом сообщил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Рик Бреннан.

«Пока трудно назвать точные цифры, так как они увеличиваются каждый день и мы ждем точные данные с северо-запада. Однако, исходя из имеющейся у нас информации, на территории, контролируемой сирийским правительством, погибли около 4 тыс. человек, еще 2,5 тыс. были ранены, а на северо-западе Сирии скончались 4,5 тыс. и 7,5 тыс. были ранены»,— сообщил Рик Бреннан.

Если суммировать оценку ВОЗ с последними данными по погибшим в Турции, общее число жертв из-за землетрясений приблизится к 38 тыс. человек.

Анастасия Ларина