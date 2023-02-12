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Коммерсантъ FM
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ВОЗ оценила число погибших при землетрясении в Сирии в 8,5 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 8,5 тыс. человек. На территории, контролируемой официальными властями, число жертв составило 4 тыс. человек. Об этом сообщил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Рик Бреннан.

«Пока трудно назвать точные цифры, так как они увеличиваются каждый день и мы ждем точные данные с северо-запада. Однако, исходя из имеющейся у нас информации, на территории, контролируемой сирийским правительством, погибли около 4 тыс. человек, еще 2,5 тыс. были ранены, а на северо-западе Сирии скончались 4,5 тыс. и 7,5 тыс. были ранены»,— сообщил Рик Бреннан.

Если суммировать оценку ВОЗ с последними данными по погибшим в Турции, общее число жертв из-за землетрясений приблизится к 38 тыс. человек.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Фото: Reuters / Stringer

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Фото: Reuters

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Фото: Reuters

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Фото: Reuters / Stringer

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Фото: Reuters

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Фото: Reuters

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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