На границе Турции и Сирии произошли новые землетрясения

На территории граничащей с Сирией провинции Хатай произошли как минимум три землетрясения. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, одно из них было магнитудой 6,4. Турецкое NTV со ссылкой на данные Агентства по чрезвычайным ситуациям при МВД Турции сообщает, что второе было магнитудой 5,8, а третье — 5,2. Электричество в районе землетрясений полностью отключено, сообщает A Haber. Al Jazeera сообщает о разрушениях в Сирии.

Мэр города Хатай сообщает, что были разрушены здания, под обломками есть люди. Его слова приводит NTV.

Агентство по ЧС сообщает, что в 20:04 произошло землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр которого находился в районе Дефне в Хатае. Через 3 минуты после этого землетрясения было зафиксировано второе землетрясение магнитудой 5,8, на этот раз в Самандаге. Позже стало известно, что в 20:19 в Самандаге было зафиксировано еще одно землетрясение, магнитудой 5,2. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Землетрясения в Хатае привели к обрушению зданий на севере Сирии, сообщает Al Jazeera. По данным издания, после землетрясений зафиксировано восемь афтершоков.

В результате землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, по последним данным, погибли 41 156 человек.

Мария Федотова