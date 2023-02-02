Незаконность Приднестровья оформят законом

Руководителям непризнанного Приднестровья теперь грозит реальная уголовная ответственность — за сепаратизм. Соответствующие поправки к Уголовному кодексу одобрил молдавский парламент. Когда закон вступит в силу, любое должностное лицо в Тирасполе можно будет привлечь к ответственности. Как в изменившихся условиях двум сторонам конфликта вести переговоры и возможны ли они вообще — никто пока объяснить не может.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Парламент Молдавии 2 февраля во втором и окончательном чтении принял поправки к Уголовному кодексу республики. Среди прочего в нем появится статья «Сепаратизм». Это произойдет после того, как закон вступит в силу (для этого его еще должна подписать президент Майя Санду, после чего изменения будут опубликованы в «Официальном мониторе»).

Согласно новой статье, «сепаратистские действия, то есть действия, совершенные с целью отделить часть территории Республики Молдова», будут наказываться лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

К сепаратизму статья также относит «производство и/или распространение в любой форме и любыми средствами материалов и информации, подстрекающих к таким действиям».

Поправки были приняты голосами 60 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (ДиС). Партию основала и была ее председателем до своего избрания президентом Молдавии в 2020 году Майя Санду. Оппозиционные депутаты от партии «Шор» и почти все парламентарии от фракции «Блок коммунистов и социалистов» (образован Партией коммунистов и Партией социалистов, считающимися пророссийскими), кроме голосовавшего «против» социалиста Федора Гагауза, в голосовании не участвовали.

Под указанные в поправках формулировки в принципе подпадает практически любой приднестровский госчиновник, начиная от президента непризнанной республики Вадима Красносельского и главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева.

И тот и другой неоднократно заявляли, что Приднестровская молдавская республика (ПМР) — независимое государство и отношения с Молдавией будет строить как с соседней страной. Кишинев, отметим, исходит из того, что ПМР не существует, однако ведет с Тирасполем прямые переговоры. Точно так же ситуацию воспринимают во всем мире — Приднестровье не признано ни одним государством, включая Россию.

Депутат от ДиС Оазу Нантой в беседе с “Ъ” подтвердил: согласно логике принятого закона, тот же Виталий Игнатьев действительно «может быть арестован, когда приедет в Кишинев».

Вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой высказался не столь категорично, признав, однако, что принятые поправки могут осложнить отношения между сторонами приднестровского конфликта. «Мы не судьи и не прокуроры, чтобы давать толкование. Закон на то и закон, чтобы судьи могли его по ходу дела применять. Каждый случай должен будет рассматриваться в системе юстиции. Риски того, что переговорный процесс (между Кишиневом и Тирасполем.— “Ъ”) будет осложнен, есть»,— сказал господин Попшой “Ъ”. В то же время, напомнил он, эти переговоры всегда были сложными.

Поправки к УК Молдавии встревожили Тирасполь еще на этапе их обсуждения. Приднестровские парламентарии, летавшие в Москву в прошлом месяце, донесли опасения до российской стороны — Россия является посредником в процессе урегулирования конфликта на Днестре.

«На встречах с российскими депутатами руководство Верховного совета выразило тревогу по поводу изменений в Уголовный кодекс Республики Молдова, которые предполагают введение ряда статей, в том числе за сепаратизм. В Приднестровье надеются, что Россия, как страна-гарант в переговорном процессе, сможет повлиять на ситуацию. Все нужно делать для того, чтобы улучшать добрососедские отношения и решать все вопросы и проблемы мирным путем, путем договоренностей»,— заявила заместитель председателя Верховного совета ПМР Галина Антюфеева, посещавшая российскую столицу.

Отметим, что для жителей Приднестровья, включая чиновников и парламентариев, все дороги во внешний мир сегодня пролегают через молдавскую территорию. В ту же Москву они могут попасть только через аэропорт Кишинева. Граница с Украиной находится на замке с 24 февраля 2022 года. И изменений не предвидится. Украина с самого начала боевых действий рассматривает Приднестровье, где находятся российские военные, как угрозу для собственной безопасности — заявления об этом звучали не раз на разных уровнях. В этих условиях принятие закона, предусматривающего ответственность за сепаратизм, может привести к тому, что приднестровские чиновники попросту прекратят выбираться за пределы непризнанной республики.

Глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев, комментируя поправки приднестровским СМИ, отмечал, что после их принятия под уголовное преследование может попасть каждый, «кто разделяет государственную идеологию Приднестровья», кто признает существование приднестровского народа и государства, имеющих «все необходимые правовые, исторические основания, свою идентичность». «За все это мы можем подвергнуться репрессиям со стороны соседней Молдовы. Это станет возможным, если законопроект будет принят в окончательном чтении и вступит в силу»,— отмечал господин Игнатьев.

Приднестровский политолог Анатолий Дирун заверил, что принятие поправок ставит в двусмысленное положение само молдавское руководство. «В частности, молдавских переговорщиков, которые должны встречаться и вести прямой диалог с приднестровскими коллегами. Возникает вопрос: с момента принятия закона те же молдавские переговорщики, чиновники попадают под действие закона о сепаратизме, поскольку имеют дело с сепаратистами?» — задался вопросом эксперт в разговоре с “Ъ”. В то же время он отметил, что Тирасполь запросил у молдавского руководства разъяснения по поводу поправок. «Исходя из пояснений мы сможем сделать какой-то предварительный вывод, как закон будет работать во взаимоотношениях с Приднестровьем»,— сказал господин Дирун.

Он также предположил, что «адресатом» поправок может быть не Приднестровье, а Гагаузская автономия. Гагаузские политики и общественные деятели часто не только резко критикуют молдавскую власть, но и открыто поддерживают действия России на территории Украины. Во время прошлогодних митингов в Гагаузии даже звучали заявления о том, что российскую армию гагаузы встретят с цветами. «В Гагаузии осенью была серия публичных выступлений. Возможно, авторы нового закона видят целью предотвращение эпизодов сепаратизма со стороны Гагаузии. Но как бы не вышло, что с водой выплеснут ребенка. Ведь этот закон ставит под вопрос переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневом»,— заключил Анатолий Дирун.

Некоторые представители молдавской непарламентской оппозиции резко раскритиковали нововведения.

Один из лидеров партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук в комментарии “Ъ” отметил: «Молдовой правит политическая сила, у которой нет никакого желания интегрировать Приднестровье и его жителей. Более того, воссоединение с Приднестровьем — это в восприятии нынешней власти опасная химера, способная стать тормозом на пути Молдовы в Румынию». «Власть не может просто так взять и отменить весь багаж переговорного процесса за последние 30 лет, обязательства Молдовы — и конституционные, и международные — по предоставлению Приднестровью особого статуса в составе Молдовы. Поэтому власть нашла самый простой вариант отгородиться от Приднестровья, отцепиться от этого груза. Принятый "закон о сепаратизме" переводит общение с Приднестровьем из сферы политико-дипломатической в прокурорско-криминальную. С сегодняшнего дня 288 тыс. владельцев паспортов Республики Молдова в Приднестровье — это самые настоящие сепаратисты, заслуживающие, по мнению власти, только уголовного преследования»,— пояснил политик.

При этом господин Ткачук обратил внимание на то, что парламентская оппозиция «не произвела ни звука, ни слова». «Всего лишь один голос против. Из сорока оппозиционных мандатов. А это значит, что партии социалистов и коммунистов, партия "Шор" молчаливо поддержали власть. Сезон охоты на "приднестровских ведьм" в Молдове открыт»,— резюмировал Марк Ткачук.

Владимир Соловьев