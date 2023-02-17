Сепаратизм выйдет сроком

Представители Молдавии и Приднестровья 17 февраля провели переговоры в столице непризнанной республики. Это была первая встреча после принятия молдавским парламентом поправок, которые вводят уголовную ответственность за сепаратизм. Реальный срок, согласно им, может получить любой приднестровский чиновник. Неудивительно, что разговор свелся к обсуждению новой реальности. Приднестровские переговорщики, по данным “Ъ”, допустили, что перестанут ездить на правый берег Днестра, чтобы не сесть в тюрьму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Принятые 2 февраля парламентом Молдавии во втором и окончательном чтении поправки к Уголовному кодексу, которые вводят в УК страны как понятие «сепаратизм», так и наказание за него в виде лишения свободы или штрафа (в зависимости от тяжести преступления), стали главной темой встречи переговорщиков от Кишинева и Тирасполя. Она состоялась 17 февраля в формате «1+1». Он предполагает участие только представителей молдавской и приднестровской стороны в присутствии главы миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.

Судя по заявлениям политических представителей конфликтующих сторон — молдавского вице-премьера по реинтеграции Олега Серебряна и главы МИД непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталия Игнатьева — разговор на встрече, проходившей в тираспольском офисе ОБСЕ, шел исключительно о законодательных нововведениях. Это “Ъ” на условиях анонимности подтвердил также участвовавший во встрече источник.

Олег Серебрян после встречи заявил (цитата по ТАСС): «Жителям левого берега Днестра в связи с принятием этого закона ничего не грозит, он не является препятствием для переговорного процесса». Вице-премьер напомнил, что в странах-членах Совета Европы, равно как и во многих странах СНГ (в том числе и в РФ), такой закон есть. «Если в России, или, скажем, в Латвии, Норвегии или Грузии, такой закон нормальный, то почему у нас он не может быть принят»,— отметил переговорщик, подчеркнув, что молдавские власти настроены «найти решение всех проблем только путем диалога, без давления и военных угроз».

Виталий Игнатьев, однако, после встречи заявил, что господин Серебрян не убедил его в безопасности и в том, что приднестровских переговорщиков не арестуют, если они окажутся на территории, подконтрольной Кишиневу.

«Была попытка господина Серебряна сказать, что этот закон не будет применяться против приднестровцев, но она была крайне неубедительна. Я процитировал представителя Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы, заявившего, что любой член правительства ПМР, любой сотрудник органов власти, депутат Приднестровья может быть подвергнут репрессиям»,— цитирует господина Игнатьева информагентство «Новости Приднестровья».

«СИБ Молдовы заявляет, что всех арестуют, господин Серебрян же говорит, что, по его мнению, нет. Ну это, прямо скажем, неубедительно»,— отметил приднестровский чиновник. Возникшую проблему он назвал «очень острой и серьезной»: «Она требует очень серьезного влияния на политическом уровне, чтобы не допустить катастрофы, нарушения прав и свобод приднестровцев».

Публично господин Игнатьев об этом не говорил, но, по данным “Ъ”, во время переговоров он допустил, что представители Приднестровья могут отказаться от поездок на правый берег Днестра, чтобы, когда закон вступит в силу, их не задержали молдавские силовики.

Если такое решение действительно будет принято, то переговоры либо будут проходить только на территории непризнанной республики, либо встанут.

Дело в том, что, согласно давно установленному порядку, встречи поочередно проводятся в кишиневской штаб-квартире миссии ОБСЕ в Молдавии и в ее тираспольском офисе.

Тема «сепаратистских поправок», наделавших много шума, поднималась и в середине недели, во время посещения Молдавии Буяром Османи — главой МИД председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии. В Кишиневе он провел встречи с молдавским руководством, включая президента Майю Санду, а в Тирасполе пообщался с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. По словам господина Османи, на встречах он поднимал вопрос о поправках.

«Я четко сказал: хотя мы признаем озабоченность вопросами безопасности, но все-таки такое законодательство не следует вводить в силу, если оно может отрицательно повлиять на переговорный процесс»,— цитировали Буяра Османи молдавские и приднестровские СМИ. В своем Twitter он потом написал, что рекомендует «провести со всеми партнерами более широкое обсуждение намерений, стоящих за поправками, и их ожидаемой реализации, поскольку они могут привести к значительным проблемам в процессе урегулирования конфликта».

Пока неизвестно, отыграет ли назад Кишинев. Но закон, принятый еще в начале месяца, все еще не вступил в силу. Для этого поправки должна сначала подписать президент Майя Санду, а затем они должны быть опубликованы в «Официальном мониторе». На президентском сайте 17 февраля не было никакой информации о подписании поправок госпожой Санду. Молдавские чиновники, к которым “Ъ” обращался с просьбой сообщить о судьбе поправок, сказали, что у них нет информации об их подписании главой государства.

Владимир Соловьев