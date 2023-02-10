Ключевой ставке оставили прежний уровень

Центробанк третий раз подряд не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,5%. На таком значении она находится с сентября 2022 года. Вместе с тем инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но остаются повышенными, отметил ЦБ в своем пресс-релизе. В то же время, регулятор подчеркнул, что динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза.

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Кроме того, Центробанк обозначил факторы, которые усиливают инфляционные риски — это ускоренное исполнение бюджета, ухудшение условий внешней торговли и состояния рынка труда. Поэтому в ЦБ ожидают, что вероятность повышения ставки в будущем гораздо выше, нежели возможное снижение, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: «В последнее время произошли важные изменения. С одной стороны, заметно ухудшились условия внешней торговли, снизились цены на российскую нефть. С другой, ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза. Продолжается сдвиг в структуре спроса, потребление остается сдержанным, частные инвестиции замедляются, но растут бюджетные расходы. При этом проинфляционные риски в целом увеличились, поэтому в текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения. Целесообразность изменения ставки будет определяться развитием ситуации».

ЦБ ожидает, что в ближайшие месяцы из-за эффекта высокой базы прошлого года инфляция может замедлиться и опуститься ниже 4%. По оценке на 6 февраля 2023-го, цены в стране выросли на 11,8%. Шансы на то, что регулятор все-таки начнет менять ключевую ставку действительно высоки, отметил экономист Николай Корженевский:

«Даже в среднесрочном прогнозе ЦБ прогноз по собственной ставке на этот год указывает, что верхний предел — в среднем 9% за год. Думаю, что сейчас регулятор находится в режиме реагирования, заправляет основными инфляционными параметрами, то есть определяет, какой в конечном итоге будет и инфляция, и бюджет. Именно последний — это главный источник неопределенности. Если вы опросите экономистов, то получите совершенно разные мнения, даже увеличение дефицита бюджета на этот год.

Январь никак задачку прогнозирования не упростил, а скорее даже усложнил, это касается и расходов, и балансировки бюджета на 2023 год.

Первоочередной фактор, который может подтолкнуть ЦБ к повышению ставки, это слишком мягкая бюджетная политика, то есть слишком много расходов Минфина».

Центробанк сейчас занял выжидательную позицию по ключевой ставке, однако он изменит ее, как только обозначенные им риски для экономики усилятся, пояснил старший инвест-консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин:

«Изначально запланированный дефицит бюджета на 2023 год фактически реализовался за полтора месяца. Сложно предположить, что будет за оставшиеся 10,5 месяцев. Соответственно, Центральный банк может на это как-то отреагировать. Еще очень важный момент связан с тем, что система сама себя регулирует с точки зрения ужесточения монетарной политики. По крайней мере, сейчас.

Бюджет занимает деньги из экономики, и, соответственно, доходности по облигациям федерального займа с длительным сроком погашения высокие. У бизнеса ужесточаются условия привлечения средств на рынке. Если Минфин привлек все, что можно было привлечь, вам уже очень сложно занять средства. Это ужесточение монетарной политики, что отчасти компенсирует увеличение бюджетных расходов. То есть рост процентных ставок происходит именно в рамках этой тенденции. Но не думаю, что это устойчивая ситуация. Вероятно, регулятор ее также видит одним из ключевых рисков второй половины 2023 года».

ЦБ по итогам прошлого года оценил снижение ВВП России в 2,5%. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в 2023-м экономический рост начнется во второй половине года.

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Владимир Расулов