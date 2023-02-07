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Коммерсантъ FM
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Российский бюджет настроился на дефицит

Каковы прогнозы экономистов относительно статей доходов и расходов

Дефицит бюджета в этом году должен составить 3 трлн руб., по итогам января он уже превышает 1,5 трлн руб. Это 60% от максимально возможных значений. Минфин опубликовал тревожную статистику: по итогам первого месяца года доходы сократились на 35%, а расходы выросли на 59%. Всего за месяц ведомство потратило больше 3 трлн руб., при этом получило только 1,5 трлн руб. По сравнению с январем прошлого года поступления от нефтегазового комплекса сократились на половину, а в других секторах рухнули почти на треть.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Не грозит ли российскому бюджету кассовый разрыв? “Ъ FM” задал этот вопрос главному научному сотруднику Института экономики РАН Игорю Николаеву: «Ситуация мне кажется не совсем нормальной, во всяком случае требующей внимательного наблюдения. Минфин, как известно, это объясняет еще тем, что с начала года у нас заработала система Единого налогового платежа. В связи с этим часть средств, которые на самом деле январские по доходам, оказались зачислены уже в феврале. В результате получился такой значительный дефицит.

К сожалению, то выпадение по доходам, которое следовало ожидать из-за вступивших в силу в конце 2022-го санкций, очень болезненно для российского бюджета.

Безусловно, Минфин рассчитывает на то, что цена на нефть со временем вырастет. Как известно, ее стоимость, которая заложена в бюджет, выше долларов на 20 по сравнению с той, по которой приходилось продавать топливо. Между тем если будет выдержан такой прогнозный уровень — дефицит на уровне около 3 трлн руб., то бюджетом предусмотрена возможность заимствования из Фонда национального благосостояния. Но выдержать его будет очень сложно, если не невозможно. Поэтому надо быть готовыми к тому, что у нас дефицит бюджета может вырасти до 5 трлн руб.».

В Минфине, впрочем, настаивают, что предварительные оценки соответствуют ожидаемой динамике доходов и расходов. При необходимости ведомство может покрыть дефицит из ФНБ. В январе, например, из него впервые в истории продали золото для покрытия дефицита. Сумма сделки оценивается в 40 млрд руб. Между тем ликвидная часть, по последней оценке, составляет 6 трлн руб. Ведомство предупредило, что, согласно новому бюджетному правилу, в феврале будет продавать валюту. На эти цели из ФНБ выделят юани на сумму в 160 млрд руб.

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Экономист Николай Корженевский, впрочем, считает, что при нынешнем уровне трат резервов на долго не хватит: «По моим оценкам, при нынешней конъюнктуре, а это цены на нефть, валютный курс и темпы расходов, ликвидной части ФНБ хватит до середины, в лучшем случае до конца 2024 года. Еще и потому, что у России по-прежнему есть доходы по текущему счету, то есть существует профицит торгового баланса. К сожалению, есть риск, что такой темп расходов сохранится. По итогам 2023-го мы получим дефицит бюджета хотя бы триллионов 7 рублей. ФНБ хватит на полтора-два года.

Конечно, без такого фонда можно жить. Но для того типа экономики, который есть у России, это скорее нехарактерная по нынешним временам практика. Такие "кубышки" характерны для стран-экспортеров двух-трех видов товаров. То есть когда у вас есть концентрированный экспорт, и он существенно превышает объемы импорта, то этот излишек вы стараетесь в жирные годы складировать, а в сложные времена используете накопленные запасы. Колебания объемов резервов — это абсолютно нормальная вещь. Их исчерпания, честно говоря, в современной истории стран-экспортеров той же нефти я не припомню.

Вместе с тем при существующей системе единственный источник пополнения Фонда национального благосостояния в России — это избыточные доходы от торговли нефтью и нефтепродуктами. Здесь я занимаю скорее пессимистическую позицию. Все-таки глобальной рецессии пока еще не было, мировые центробанки достаточно быстро ужесточали монетарную политику, и пока никто не перешел в режим паузы. Кроме того, сюрпризы по экономике позволяют этим регуляторам продолжить ужесточение монетарной политики. Это, конечно же, будет крайне негативным фактором для рынка нефти. В этом смысле, думаю, худшее еще впереди. Я думаю, что сейчас мы где-то около максимальных цен этого года».

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Вместе с тем в правительстве из-за сокращения нефтегазовых доходов задумались об изменении системы налогообложения. Сейчас экспортная пошлина привязана к марке Urals, которая торгуется с большой скидкой. По данным СМИ, власти могут привязать налоги к другому сорту и взимать повышенную ставку. При нынешней конфигурации, как заявили в Евросоюзе, из-за нефтяных санкций Россия ежедневно будет терять около €300 млн.

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Иван Якунин

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