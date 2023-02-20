Аксенов призвал обеспечить ЧВК «Вагнер» боеприпасами

Главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что все подразделения, которые выполняют задачи в зоне военной операции, в том числе ЧВК «Вагнер», должны быть полностью обеспечены боеприпасами. Виновных в срыве поставок надо «привести в чувство», считает господин Аксенов. Ранее ЧВК пожаловалась на отсутствие боеприпасов.

«Призываю ответственных чиновников немедленно выполнить свои обязанности»,— заявил в Telegram-канале глава Крыма.

16 февраля в связанных с ЧВК Telegram-каналах появилось видео, на котором артиллеристы ЧВК просят наладить поставки боеприпасов. Мужчины говорили, что их подразделение «полностью отрезано от поставок боеприпасами». Наладить поставки они попросили Минобороны.

Это обращение, по словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, «принесло некоторые плоды» — командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов безвозмездно передал ЧВК 28 120-миллиметровых мин и 40 противотанковых снарядов. Однако по состоянию на 20 февраля вопрос о поставках необходимого количества боеприпасов оставался абсолютно нерешенными, заявил господин Пригожин.

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Мария Федотова