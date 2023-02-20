Еврокомиссия считает расследование Херша по «Северным потокам» спекуляцией

Еврокомиссия (ЕК) считает расследования американского журналиста Сеймура Херша о причине взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» спекуляцией и не будет его комментировать. Об этом заявила представительница пресс-службы ЕК Андреа Мазини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеймур Херш

Фото: Eckehard Schulz / dapd / AP Сеймур Херш

Фото: Eckehard Schulz / dapd / AP

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта диверсий против газопроводов "Северный поток". Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос — это официальное расследование»,— заявила ТАСС представительница пресс-службы ЕК.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года Сеймур Херш опубликовал материал под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''». В нем со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждалось, что взрывы на газопроводах были секретной операцией США. В Белом доме эту информацию назвали ложью. Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков».

Подробнее о личности журналиста — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Лаура Кеффер