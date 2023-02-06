Зеленский вновь заявил об ожесточенных боях и тяжелой ситуации по донецкому направлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна находится под «давлением на разных направлениях фронта». Он вновь сообщил об ожесточенных боях по донецкому направлению.

«Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте.

Украинский президент неоднократно рассказывал о тяжелой ситуации на донецком направлении. Бои за Бахмут (Артемовск) продолжаются с лета 2022 года. По информации СМИ, США советуют Украине сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге, а не на боях за Бахмут. Однако, по словам господина Зеленского, Киев не намерен сдавать город.

Леонид Уварчев