Покупатели Urals накинулись на скидку

По данным “Ъ”, добыча нефти в России в первой половине февраля продолжает расти и увеличилась на 1% относительно среднего уровня января, несмотря на планы властей уменьшить производство в марте. Аналитики объясняют рост добычи высоким спросом на Urals, которая предлагается с огромным дисконтом к Brent. При этом правительство с апреля законодательно ограничит максимальный размер дисконта, что может повлечь снижение производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

РФ за первую половину февраля увеличила добычу нефти и газового конденсата на 1% относительно средних значений прошлого месяца, до 1,497 млн тонн, рассказали собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Относительно первой недели февраля рост производства составил 0,4%. Нефтекомпании вплотную приблизились к досанкционному уровню добычи, которая составляла в феврале прошлого года 1,508 млн тонн в сутки. Наиболее мощный рост демонстрирует «Сахалин-1», который сейчас уже добывает почти 170 тыс. баррелей (б/с) в сутки и постепенно выходит на плановые уровни.

Российские нефтекомпании увеличивают добычу, несмотря на заявления профильного вице-премьера Александра Новака о том, что отрасль в марте должна будет сократить производство на 500 тыс. баррелей в сутки (около 5%) относительно января текущего года. Добыча нефти (без учета конденсата) в январе составляла около 9,8 млн б/с. Рост производства нефти стимулируется увеличением нефтяных котировок и происходит на фоне некоторого снижения дисконта Urals к Brent, который сейчас составляет около $34 за баррель.

Российские власти в условиях увеличивающегося дефицита бюджета стремятся снизить этот дисконт и приблизить цену Urals в заложенной в бюджете цене $70 за баррель. Госдума 15 февраля в первом чтении одобрила законопроект, который устанавливает максимальный фиксированный размер дисконта Urals к Brent для расчета нефтяных налогов. Согласно документу, с 1 апреля максимальный дисконт будет плавно сокращаться с $34 за баррель до $25 за баррель к июлю. Замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил 15 февраля, что нынешнее изменение параметров налоговой системы предусматривает грядущее снижение добычи, а бюджет в 2023 году получит за счет фиксации размера дисконта 660 млрд руб. «Это не источник дополнительных доходов бюджета, это борьба за сохранение доходов бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете»,— считает господин Сазанов.

Нефтекомпании увеличивают добычу из-за роста спроса со стороны потребителей, которые стремятся максимально воспользоваться текущими большими дисконтами на Urals, считает Дмитрий Касаткин из Kasatkin Consulting: дополнительные объемы могут быть направлены на переработку в азиатские страны, а оттуда потребителям государств, присоединившимся к эмбарго на российскую нефть.

Не исключено, однако, что компании наращивают добычу и экспорт в феврале просто потому, что для них выгодна ситуация с высокими дисконтами Urals и они стремятся воспользоваться ею, пока еще могут. Готовящиеся налоговые изменения, как отмечает директор по инвестициям «Локоинвеста» Дмитрий Полевой, призваны «снизить стимулы для возможных манипуляций нефтяников с отпускными ценами, ведь одна из гипотез заключается в том, что часть дисконта оседает на офшорных счетах перевозчиков, связанных с нефтяными компаниями».

Дмитрий Козлов