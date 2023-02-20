СУГи подешевели до неприличия

Рынок сжиженных углеводородных газов в России переживает резкие, до десяти раз, скачки цен на фоне существенного профицита продукта. Падение котировок в феврале привело к обнулению экспортной пошлины в марте, что может стимулировать спрос на российские СУГи за рубежом. Эксперты считают, что такая волатильность в секторе сохранится и в дальнейшем, пока не будет найден баланс между спросом и предложением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Оптовые цены на сжиженные углеводородные газы в России к середине февраля в годовом исчислении снизились в 9,6 раза, до 2,4 тыс. руб. за 1 тонну, что является историческим минимумом за всю историю торгов на СПбМТСБ. При этом в последнюю неделю на рынке наблюдается резкий рост: к 17 февраля стоимость пропан-бутана вернулась на уровень 3,6 тыс. руб. за 1 тонну, что в 6,4 раза ниже показателей аналогичного периода 2022 года. По отношению к предыдущему дню рост составил почти 15%, к началу месяца котировки выросли примерно на 26%.

Последний год на бирже в секторе торгов СУГами наблюдалась большая волатильность, когда в течение одного месяца стоимость нефтехимического сырья могла измениться более чем в два раза. Так, например, с середины февраля 2022 года до середины марта цена сократилась с 23,3 тыс. руб. до 10 тыс. руб. В целом котировки СУГов в течение 2022 года лишь на протяжении нескольких недель превышали уровень 15 тыс. руб. за 1 тонну. Пик пришелся на сентябрь, но уже с октября и до конца года они находились на уровне ниже 10 тыс. руб., а с начала 2023 года не превышали 5 тыс. руб.

Такие резкие колебания участники рынка связывают с профицитом СУГов на фоне ограниченного экспорта, а снижение цен в зимнее время — сезонным снижением спроса внутри России. Традиционно крупнейшим экспортным рынком для российских СУГов была Европа, но поставки резко сократились после начала боевых действий на Украине. По мнению собеседников “Ъ”, подобная волатильность стала традиционной на бирже и сохранится до кардинального изменения ситуации с потреблением этого продукта. Сказывается на ценах и низкий экспортный спрос. Собеседники “Ъ” поясняют, что зарубежные потребители в Прибалтике, Средней Азии и Китае в январе занимали выжидательную позицию на фоне предстоящего снижения вывозной пошлины на пропан-бутановую смесь с 1 февраля до $21 на 1 тонну с $46 на 1 тонну в январе.

В связи с этим, а также с учетом окончания новогодних праздников в Китае, к концу февраля трейдеры ожидают восстановления спроса с улучшением динамики потребления в марте, когда экспортная пошлина впервые с июля 2021 года станет нулевой на фоне рекордно низких экспортных котировок СУГов (базой для расчета пошлины служат котировки на белорусско-польской границе).

При этом, как отмечают трейдеры и эксперты, на фоне существенного профицита сжиженных газов в большинстве регионов России их нехватка с середины января и в феврале наблюдается на Дальнем Востоке, где держатся сильные морозы. Основной причиной является загруженность железных дорог в этом направлении. На дефицит жаловались потребители Забайкальского края, Амурской и Иркутской областей, а также Бурятии. В этих регионах ситуация в феврале осложнилась отсутствием предложения автомобильных партий пропан-бутана с Ангарской НХК «Роснефти». Это привело к существенному росту цен на автомобильные партии к концу февраля (до 30–35 тыс. руб. за 1 тонну). Подобная ситуация, по оценке участников рынка, может сохраняться до конца отопительного сезона, так как улучшения обстановки с железнодорожными поставками ждать в ближайшее время не приходится.

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка называет основными перспективными направлениями потребления сжиженных углеводородных газов нефтехимические производства, переоборудование транспортных средств для использования пропан-бутана, а также потребление для бытовых нужд в плохо газифицированных регионах (как, например, в странах Центральной и Южной Азии). Но, говорит эксперт, на горизонте одного-двух лет невозможно увеличить потребление на внутреннем рынке на 2 млн тонн, поэтому, вероятнее всего, производители СУГов будут все равно искать дополнительные каналы сбыта на внешних рынках.

Ольга Мордюшенко