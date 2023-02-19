The Times: к апрелю Украина может получить только 50 танков из 320 обещанных

К апрелю 2023 года на Украину могут прибыть только 50 западных танков. Об этом пишет The Times. Как отмечает издание, партнеры Киева пообещали направить около 320 танков.

По оценкам экспертов, пишет The Times, в силу разных причин ВСУ получит только 50 танков, что не сможет существенно повлиять на ход боевых действий. Об этом в январе уже заявлял президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, 10 или 50 танков не помогут в противостоянии с российской армией, «у которой тысяча танков».

The Times отмечает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планировал поставить 80 танков Leopard 2 к концу марта. Но признавал, что это труднодостижимо. 14 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки на Украину немецких танков идут медленными темпами. Вместе с тем в Великобритании сообщили, что после анонсирования поставок многие страны Запада не нашли исправных танков.

В коалицию по отправке немецких танков входят восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. По данным Die Welt, Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2. Великобритания и США планируют направить Challenger и Abrams.

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Лусине Баласян