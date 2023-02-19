Министр обороны Британии: многие страны не нашли исправных танков для Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что многие страны не нашли исправных танков для их отправки Украине после того, как было принято политическое решение. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он отметил, что такие проблемы есть у Бундесвера и «в других государствах обстоит не иначе».

«Тут стали очевидны проблемы. Политическое решение, правда, имеется, но многие страны обнаруживают, что у их армий нет исправных танков, которые они могут поставить»,— сказал господин Уоллес (перевод ТАСС). По его словам, странам пришлось констатировать, что их танки либо неисправны, либо не отремонтированы для поставок. «Мы все были вынуждены с болью осознать, что наши армии в последние 30 лет в большей или меньшей степени оказались истощены»,— добавил министр.

Бен Уоллес отметил, что у союзников есть информация о том, сколько у них есть танков. Однако в реальности «слишком мало из них исправны». Как утверждает министр, такая же ситуация сложилась и с поставками боеприпасов. Вместе с тем господин Уоллес не считает танки «волшебным зельем», которое может сразу изменить ситуацию на поле боя, поэтому он придает большое значение обучению украинской армии.

Великобритания, Германия и США в январе впервые согласились передать Украине танки западного производства — Challenger, Leopard и Abrams соответственно. ФРГ также разрешила реэкспорт Leopard из других стран. В коалицию по отправке немецких танков входят восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. По данным Die Welt, Нидерланды и Дания отказались поставлять танки Leopard 2, но обещали помочь с ремонтом танков Leopard 1.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее упрекнул союзников в том, что они не смогли поставить танки Украине. Партнеры Берлина несколько месяцев убеждали ФРГ одобрить поставку немецких танков.

Леонид Уварчев