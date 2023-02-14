Министр обороны ФРГ дал невысокую оценку темпам поставки Украине Leopard 2

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки на Украину немецких танков Leopard 2 идут медленно. По его словам, это выглядит «не так захватывающе». Борис Писториус сообщил, что только 14 танков Leopard, обещанных Германией, и 3 танка этой модели, обещанные Португалией, готовы к поставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Johanna Geron, Reuters Борис Писториус

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Дополнительные же поставки модели A6 сейчас не обсуждаются. Моделями A4 сейчас занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. И там тоже не сказать, чтобы сильно пьянящий успех, если выражаться сдержанно»,— заявил он перед началом заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, его слова приводит Tagesschau.

Сейчас в коалицию по поставкам Украине немецких танков Leopard входят восемь стран: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия. По данным канала ABC, в общей сложности на Украину поставят 100 танков Leopard 2.

Подробнее о том, что происходит на 356-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина