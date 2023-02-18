Белый дом США не исключил обращения Байдена к Путину из Варшавы 21 февраля

Президент США Джо Байден 21 февраля прибудет в Варшаву, где, помимо прочего, выступит во вторник с речью в Королевском замке. Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, по его словам, в этом выступлении планируется обращение к президенту РФ Владимиру Путину, а также российскому народу. AFP отмечает, что в этот же день президент РФ выступит с обращением к Федеральному собранию.

Господин Байден даст ясно понять, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, анонсировал господин Кирби. «Вы услышите в речи президента послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, безусловно, найдут отклик у наших союзников и партнеров, без сомнения, найдут отклик у польского народа»,— сказал представитель Белого дома (цитата по AFP).

«И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к мистеру Путину, а также к российскому народу»,— также заявил он.

Послание Владимира Путина назначено на 21 февраля, оно уже стоит в сетке вещания российских телеканалов в 12:00.

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Мария Федотова