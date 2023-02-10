Послание Владимира Путина Федеральному собранию назначено на 21 февраля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля. По его словам, в выступлении акцент будет сделан «на текущей ситуации». Президент выступит с посланием в московском Гостином дворе. На оглашение послания могут пригласить участников военной операции на Украине. Будут ли аккредитовывать иностранных журналистов, пока не известно.

При этом Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что 22 февраля президент может принять участие в митинг-концерте в Лужниках. Об этом ранее сегодня сообщал РБК со ссылкой на источники. «Нет, пока мне нечего сказать, если такое встанет в графике президента, мы вам сообщим»,— сказал пресс-секретарь.

Когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным, Дмитрий Песков не сообщил. Однако, по его словам, этот вопрос стоит на повестке дня, так что прямая линия «безусловно состоится».

21 февраля 2022 года Владимир Путин провел расширенное заседание Совбеза, на котором попросил его членов высказать отношение к возможному признанию независимости ЛНР и ДНР. Вечером того же дня в 40-минутном обращении он объявил о решении признать независимость республик. В тот же день он подписал соответствующие указы.

Предыдущее выступление президента с посланием к Федеральному собранию состоялось 21 апреля 2021 года. В 2022 году его не было. Владимир Путин объяснил это «очень большой динамикой событий».

Анастасия Ларина