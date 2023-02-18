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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 360-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 18 февраля

«Газпром» увеличил на 9,5% прокачку газа через Украину. Президент Польши не верит в завершение российско-украинского конфликта в 2023 году. США будут приветствовать решение других стран о поставках истребителей Украине. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:31. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пяти прилетах со стороны Украины в приграничных районах. Пострадавших нет.

11:20. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил изданию Spiegel, что Украина получит современные истребители, как Eurofighter, только после окончания российской спецоперации.

11:09. Германия с начала военной операции заморозила российские активы на сумму €5,32 млрд, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин ФРГ.

11:02. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны Запада уже начали снимать запрет на поставки Киеву дальнобойных ракет. По его мнению, союзники также поняли необходимость создания «авиационной коалиции».

10:55. В Хмельницкой области Украины прогремели два взрыва, сообщил глава местной администрации Сергей Гамалий.

10:52. США будут приветствовать решение других стран о поставках истребителей Украине.

10:51. «Газпром» увеличил на 9,5% прокачку газа через Украину.

10:51. Президент Финляндии Саули Ниинистё объяснил, почему его страна не раскрывает, какое оружие она поставляет Украине. Это связано с желанием скрыть от РФ, какое оружие осталось у Хельсинки.

10:51. Президент Польши Анджей Дуда считает, что российско-украинский конфликт не завершится в 2023 году. По его мнению, Россия ждет, когда страны Запада устанут от конфликта и перестанут поддерживать Киев. Он призвал продолжать поддержку.

10:51. Чем дольше затягивается украинский кризис, тем выше для Европы риск повторения инцидентов, аналогичных взрывам на «Северных потоках». Об этом глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И сказал министру иностранных дел Германии Анналене Бербок в Мюнхене.

10:50. Правительство Нидерландов отправит Украине 5 млн энергосберегающих лампочек, необходимых для снижения нагрузки на украинскую электросеть.

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