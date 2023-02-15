Послание Путина Федеральному собранию стоит в сетке вещания телеканалов 21 февраля в 12:00

В сетке вещания телеканалов на 21 февраля послание президента Владимира Путина Федеральному собранию запланировано с 12:00 до 13:00. Об этом свидетельствует, в частности, программа передач Mail.ru. В 13:00 в расписании телеканалов значатся другие программы.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил ТАСС, что заложенный телеканалами час эфира — формальность, не говорит об ожидаемой продолжительности выступления.

Предыдущий раз президент обращался к Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Обычно послание оглашается каждый год, хотя законодательно его периодичность не регламентирована.

Послание не оглашали в 2017 и 2022 годах. Отмена в прошлом году объяснялась «очень большой динамикой событий», из-за чего «тяжело зафиксировать конкретные моменты».

Местом для оглашения послания в 2023 году выбран московский Гостиный двор, акцент в обращении будет сделан «на текущей ситуации».

Мария Федотова