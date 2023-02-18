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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал обвиняемых в захвате заложников в цветочном магазине в Москве

Пресненский суд Москвы заключил под стражу двух мужчин, которых обвиняют в захвате заложников в цветочном магазине вчера, 17 февраля. Алексей Горюнков и Андрей Сафронов арестованы до 17 апреля. Последний также обвиняется в том, что ранил генерала полиции.

Обоих фигурантов дела обвиняют по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»), Андрея Сафронова — по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Заложники были освобождены, в ходе спецоперации пострадал только сотрудник правоохранительных органов.

Мария Федотова

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