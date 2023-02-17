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Коммерсантъ FM
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Мужчина удерживал в заложниках двоих в цветочном магазине в центре Москвы

Вооруженный мужчина в цветочном магазине на Таганской улице в Москве удерживал в заложниках мужчину и женщину, сообщили РЕН ТВ, ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Столичное управление МВД позднее подтвердило «РИА Новости» задержание мужчины

Точное количество людей, которые были в магазине, неизвестно. На месте работают сотрудники полиции.

По данным ТАСС, мужчина удерживал в заложниках нескольких человек. По данным «РИА Новости», — только сотрудницу цветочного магазина.

Как рассказал источник ТАСС, ворвавшийся в цветочный магазин мужчина был в неадекватном состоянии, он стал угрожать посетителям и персоналу.

Как сообщили «РИА Новости» в управлении Следственного комитета по Москве, после инцидента возбуждено дело о захвате заложника и посягательстве на жизнь человека.

Анастасия Ларина

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