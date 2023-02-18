Следствие ходатайствует об аресте захвативших заложников в цветочном на Таганке

Как стало известно «Ъ», сегодня Пресненский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестует Алексея Горюнова и Андрея Сафронова, которые накануне в ходе нападения на цветочный магазин захватили заложников и ранили полицейского. Следствие проверяет их на причастность к совершению других тяжких преступлений.

Учитывая резонанс происшедшего — в столице давно такого не происходило, расследование ЧП было передано в ГСУ СКР по Москве, сотрудники которого квалифицировали действия Алексея Горюнова и Андрея Сафронова по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «г», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника ), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По данным следствия, вечером 17 февраля они приехали на бронированной машине к цветочному магазину на улице Таганская. По одной версии, мужчины собирались ограбить его, по другой — дальнейшие события могли произойти из-за конфликта пьяных посетителей с продавцами или охранником. Последний вызвал полицию, которая, приехав к магазину, обнаружила двух работавших в нем женщин под дулом пистолета.

«Они требовали пять миллионов (рублей.—"Ъ"),— позже рассказала одна из потерпевших. По ее словам, такой суммы у них с подругой никогда не было. Один из нападавших стал стрелять в потолок, очевидно, демонстрируя серьезность своих намерений. Услышав выстрелы, полицейские, которые быстро приехали на Таганку, ворвались в магазин и скрутили злоумышленников.

При этом один из стражей порядка получил не опасное для жизни ранение — нападавшие использовали травматическое оружие.

Николай Сергеев