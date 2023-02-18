Напавшим на цветочный магазин в Москве предъявили обвинения в захвате заложников

Двум мужчинам, ворвавшимся в цветочный магазин на Таганской улице в Москве вчера, 18 февраля, предъявлено обвинение по статье о захвате заложников (ст. 206 УК РФ). Нападавшие задержаны, их допросили. Следствие просит арестовать их. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

«В рамках уголовного дела фигуранты допрошены в качестве обвиняемых, им предъявлено обвинение. В ночное время, ввиду наличия обстоятельств, не терпящих отлагательства, проведены обыски по местам их проживания на территории Московской области. Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы»,— сообщила представитель СКР, ее слова приводит ТАСС.

По данным следствия, вечером 17 февраля двое мужчин, один из которых был вооружен травматическим пистолетом, приехали в магазин цветов на Таганской улице на бронированном автомобиле. Они удерживали в заложниках двух женщин и требовали у них 5 млн руб., пока охранник не вызвал полицию.

Полицейские освободили заложников, в ходе операции один из нападавших ранил сотрудника правоохранительных органов. По данным «Ъ», это был начальник управления угрозыска ГУ МВД по Москве генерал-майор Сергей Кузьмин. Его ранили в руку. Как сообщил СКР, также было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ). О предъявлении обвинений по этой статье в СКР пока не сообщали.

Анастасия Ларина