Банки сравнили убытки и прибытки

Убытки российских банков за 2022 год составили почти 200 млрд руб. Причем в минусе оказались крупнейшие игроки из топ-10 отечественного рынка. А банки поменьше, наоборот, смогли заработать в кризис. Исследование провело рейтинговое агентство «Эксперт РА». Резкое ухудшение прибыльности у лидеров рынка аналитики связывают с западными санкциями. Вместе с тем, Банк России сообщал, что по итогам прошлого года участники рынка заработали больше 200 млрд руб. По данным регулятора, в первом полугодии сектор терял более 1,5 трлн руб. из-за валютной переоценки, но во втором ситуация выправилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Единственный, кто рассказал о финансовых результатах, стал Сбербанк, по итогам 2022 года он получил 300 млрд руб. прибыли. Собрать достоверную картину по отрасли сейчас почти невозможно, отметил независимый экономический эксперт Семен Новопрудский. У экспертов теперь нет доступа к финансовой отчетности банков, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Часть банков не раскрывала отчетность по рекомендации регулятора, и вообще крупные кредитные организации начали что-то рассказывать о своих финансовых результатах уже в самом конце 2022 года. Некоторые публично признавали крупные убытки, другие, наоборот, публично говорили, что у них есть прибыль. В целом понятно, что крупные банки, в отличие от некоторых мелких, подпали под санкции. Они испытали некоторый отток капитала.

То, что называется девалютизацией баланса, для них стало более ощутимо. На днях ЦБ обнародовал макроэкономическую статистику за 2022 год. Согласно этим данным, россияне перевели в прошлом году на зарубежные депозиты в пять раз больше денег, чем в 2021-м. Понятно, что так или иначе валюта утекала. В такой ситуации у мелких банков было больше шансов показать относительно хорошие финансовые результаты, чем у некоторых крупных. Однако понятно и то, что не все большие кредитные организации оказались убыточными. По крайней мере "Сбер" заявил, что он прибыльный, но это из-за масштабов. При этом Сбербанк обеспечивал прибыльность всей банковской системы, а не какие-то прибыли мелких банков.

Кажется, что 2023 год более предсказуемый, но я бы пока не стал так говорить по двум причинам. Во-первых, мы не знаем, подпадут ли под очередной пакет санкций еще несколько крупных российских банков, на которые не распространялись ограничения, и которые не были формально отключены от SWIFT. Еще одна важная вещь, которая может существенно повлиять на российские банки — это пока робко анонсируемые вторичные санкции против кредитных организаций, которые имеют дело с российскими банками. Про такое говорил и ЕС, это отчасти реализует США, например, в части карт "Мир"».

Аналитики «Эксперт РА» разработали базовый сценарий развития банковской сферы на этот год. В нем предполагается рост всех сегментов кредитного бизнеса, увеличение процентных доходов участников рынка и показатель стоимости риска ниже прошлогоднего. Совокупная прибыль банков тогда дойдет до 1,5 трлн руб. Это сопоставимо с уровнем пандемического 2020 года, отметила соавтор исследования компании «Эксперт РА» Ксения Якушкина:

«Шок постепенно уходит в прошлое. Да, в банковском секторе были крупные убытки, а 2022 год можно считать такой низшей точкой. Дальше мы ожидаем восстановление. Прогнозируем прибыль по топ-10 банкам где-то в районе 1 млрд руб. По сектору будет больше, ориентируемся где-то на 1,5 млрд. Понятно, что все равно некоторая неопределенность на рынке сохраняется, и прогноз можно сделать, исходя из той макроистории, которая есть на текущий момент. В целом смотрим на рынок достаточно позитивно. Понятно, что есть какие-то кризисные давления от операций с валютой, но сейчас на балансе банков это выглядит по-другому. И в целом защита от определенных рисков уже выработана. В плане основного источника чистых процентных доходов ожидаем планомерный рост».

Но есть и негативный сценарий. В нем аналитики закладывают снижение кредитной активности банков, усиление санкционного давления, а также новый цикл сжатия чистой процентной маржи. В этих условиях финансовый результат сектора будет примерно вдвое ниже, чем в базовом сценарии — порядка 800 млрд руб.

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Светлана Белова