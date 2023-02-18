Медведев: для НАТО риск начала третьей мировой войны меньше риска победы России

Первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что риск начала третьей мировой войны для НАТО существенно меньше риска победы России в военном конфликте на Украине. Так он ответил на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что военная поддержка Украины не ведет к эскалации и что победа России в украинском конфликте несет для НАТО риски большие, чем эскалация на Украине.

«Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны»,— написал господин Медведев в Telegram.

Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции, сказал, что единственный способ сохранить Украину как суверенную нацию — оказывать ей военную поддержку. По его словам, свободных от риска вариантов нет, поскольку риск победы Владимира Путина «гораздо выше».