Сторонники пророссийского блогера в Сиднее собрались на митинг в поддержку СВО

В австралийском Сиднее прошел митинг в поддержку российской военной операции на Украине, организованный сторонниками пророссийского блогера Семена Бойкова. Сам он с января скрывается в посольстве РФ, так как австралийский суд выдал ордер на его арест за нападение на 76-летнюю участницу митинга в поддержку Украины в декабре 2022 года, сообщает местный портал News.au.

Господин Бойков заявил «РИА Новости», что в сегодняшнем митинге приняли участие около 1,5 тыс. человек. По его словам, среди участников «практически не было русских», а были австралийцы и аборигены. Участники акции принесли российские флаги, плакаты с надписями «Украина — террористическое государство. Поддерживай Россию!» и «Нет войне с Россией!», а также установили на трибуне портрет президента РФ Владимира Путина. Кроме того, на митинге выступили Рикардо Бози и Дэвид Грэм — кандидаты на выборах в парламент штата Новый Южный Уэльс, которые состоятся 25 марта. Господин Бози — бывший подполковник спецназа австралийской армии, ставший правым экстремистом, отмечает News.au. Он, в частности, «поблагодарил россиян за боевые действия на Украине».

Сам Семен Бойков на митинг не пришел, хотя мероприятие анонсировалось как его первое публичное появление на публике с момента выдачи ордера на его арест. Однако он поприветствовал своих сторонников во время трансляции на YouTube. У него около 230 тыс. подписчиков в соцсетях, включая YouTube, Telegram и Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Господин Бойков родился в Австралии в семье русского священника. Он называет себя атаманом, возглавляющим казачество в Канберре. В 2022 году выступал на протестах против прививок.

Официально власти Австралии поддерживают Киев и, среди прочего, одобрили создание спецтрибунала для привлечения российского руководства к ответственности за события на Украине. В январе Франция и Австралия договорились о совместном производстве артиллерийских снарядов для ВСУ. Минобороны Австралии также отправило 70 инструкторов для обучения украинских солдат.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер