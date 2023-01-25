Австралия поддержала создание спецтрибунала по Украине

Австралия поддержит усилия ключевых союзников по привлечению российского руководства к ответственности за события на Украине. Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

«Австралия присоединилась к основной группе партнеров, включая Великобританию и Францию, чтобы обеспечить привлечение руководства России к ответственности»,— написала госпожа Вонг в Twitter.

Ранее Украина предложила создать спецтрибунал по России, МИД ФРГ эту идею поддержал, а Великобритания заявила, что хочет играть в трибунале ведущую роль.

В Кремле говорили, что любые попытки создания Западом трибунала по Украине не будут легитимными. В свою очередь, в ноябре глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагал создать трибунал для украинских военных преступников по аналогии с Нюрнбергским и Токийским международными трибуналами.

Подробнее об инициативах стран Запада и России о создании трибунала по Украине — в материале «Запад и Россия меряются трибуналами».

Мария Федотова