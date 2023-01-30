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Коммерсантъ FM
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Франция и Австралия договорились о совместном производстве артиллерийских снарядов для ВСУ

Министры обороны Франции и Австралии Себастьян Лекорню и Ричард Марлес заявили, что их страны передадут Украине снаряды для орудий калибра 155 мм. Это стандартный калибр для вооружения стран НАТО.

«Совместно будут изготовлены несколько тысяч 155-миллиметровых снарядов»,— рассказал господин Лекорню (цитата по AFP). Как пояснил Ричард Марлес, новый пакет помощи является частью «постоянной поддержки, которую Франция и Австралия оказывают Украине».

28 января газета Il Messaggero со ссылкой на источники сообщила, что Франция и Италия договорились о закупке около 700 зенитных ракет Aster-30 для поставки ВСУ.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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