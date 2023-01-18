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Коммерсантъ FM
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Минобороны Австралии отправит 70 инструкторов для обучения украинских солдат

Австралийские военные инструкторы будут готовить украинских военнослужащих. До конца этой недели 70 военных инструкторов отправятся в Великобританию для обучения новобранцев вооруженных сил Украины, сообщил глава Минобороны Австралии Ричард Марлз.

«Австралийские солдаты покинут Дарвин на этой неделе, чтобы присоединиться к подготовке украинских новобранцев. Контингент из 70 военнослужащих австралийских ВС будет дислоцирован на площадке учебной программы в Великобритании»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны Австралии.

По данным из пресс-релиза австралийского Минобороны, Австралия предоставила Украине помощь на сумму $655 млн, из них $475 млн — военная помощь.

Украинские военные обучаются на территории Великобритании и Дании. В сентябре 2022 года Министры иностранных дел Франции, Польши и Германии выступили за создание специальной миссии по обучению украинских военных в Евросоюзе.

Анастасия Ларина

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