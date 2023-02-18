Число зарегистрированных в России безработных за 2022 год сократилось почти на 30%

К концу 2022 года число зарегистрированных безработных в России составило 564 тыс. человек. Это почти на 30% ниже, чем годом ранее (777 тыс. человек), сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Она утверждает, что ситуация с безработицей остается стабильной.

По данным секретариата, средняя продолжительность поиска работы в России выросла с 4,3 до 4,6 месяца. Среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов — около 3,5 месяца. «По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тыс. и составляет 559 тыс. человек»,— добавила вице-премьер (цитата по ТАСС).

В секретариате уточнили, что с марта 2022 года в 68 регионах России уровень безработицы снизился, в 4 — не изменился, в 13 — вырос. Наибольший прирост был зафиксирован на Алтае, в Ленинградской области, Хакасии, в Санкт-Петербурге и Кемеровской области.

Росстат сообщал, что в ноябре 2022 года число безработных в России сократилось до 2,7 млн человек, а уровень безработицы обновил исторический минимум, снизившись до 3,7% от численности экономически активного населения. Наибольший вклад в это снижение внесла ухудшающаяся демография. По состоянию на начало февраля число зарегистрированных безработных в стране снизилось до 548 тыс.

О прогнозе на 2023 год — в публикации «Ъ» «Безработица не нашла нового дела».

Лаура Кеффер