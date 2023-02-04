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Коммерсантъ FM
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Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 548 тыс.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Она сообщила, что число зарегистрированных безработных в стране составляет 548 тыс. По ее словам, это на 16 тыс. меньше, чем в начале 2023 года.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что по программе субсидирования найма с начала года были трудоустроены 1 тыс. 198 человек. Это на 656 больше, чем неделю назад. В общей сложности работодатели направили заявки на 22 тыс. рабочих мест, передает слова министра пресс-служба правительства.

Росстат сообщал, что в ноябре 2022 года число безработных в России сократилось до 2,7 млн человек, а уровень безработицы обновил исторический минимум, снизившись до 3,7% от численности экономически активного населения. На этом фоне из-за сокращения абсолютного числа безработных важность госпрограмм поддержки занятости, как ожидается, будет расти.

Подробности — в материале «Ъ» «С большим трудом!».

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