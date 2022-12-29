С большим трудом!

В ноябре число безработных в России сократилось до 2,7 млн человек, а уровень безработицы обновил исторический минимум, снизившись до 3,7% от численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Хотя наибольший вклад в это снижение внесла ухудшающаяся демография, в перспективе из-за сокращения абсолютного числа безработных важность государственных программ поддержки занятости, ранее казавшихся не очень масштабными, будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Новый исторический минимум уровня безработицы в 3,7% на 0,6 процентного пункта (п. п.) ниже показателя ноября 2021 года и на 0,2 п. п.— октября 2022-го. В абсолютном выражении число безработных по критериям МОТ составило в ноябре 2,7 млн человек. Уровень безработицы сократился на 0,2 п. п. как для женщин (до 3,9%), так и для мужчин (до 3,5%).

Уровень безработицы среди сельских жителей (5,1%) заметно превышает показатель для городского населения (3,2%). Средний возраст безработных — 36,3 года. Молодежи до 25 лет в этой категории 20,4%, лиц в возрасте 50 лет и старше — 18%. Не имеющих опыта трудовой деятельности среди безработных — 28,2%. Средняя продолжительность поиска работы в ноябре составила 6,1 месяца. За год она сократилась на 0,2 недели, по сравнению с октябрем 2022-го — выросла на 0,4 недели.

Отметим, что достигнутый в ноябре новый исторический минимум безработицы вряд ли можно было прогнозировать на старте социально-экономического кризиса, с которым РФ столкнулась после начала военной операции на Украине. Тогда большинство прогнозов обещали прирост числа потерявших работу — в первую очередь из-за ухода из страны ряда иностранных компаний.

Статистика пока не подтверждает и другой выдвигавшийся в начале этого года прогноз — о том, что даже при относительно небольших колебаниях показателя общей безработицы ее уровень будет сильно расти в регионах, где системообразующими предприятиями выступали иностранные компании или российские производства, столкнувшиеся с падением спроса на свою продукцию. По данным Росстата за сентябрь—ноябрь, наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в регионах Северного Кавказа — в Ингушетии (27,7%), Северной Осетии (12,4%) и Дагестане (11,4%). Но там эти показатели всегда традиционно выше, чем в остальных регионах, вне зависимости от состояния национальной экономики. Для большинства федеральных округов РФ уровень безработицы за год сократился, максимальное падение зафиксировано в Сибирском и Южном федеральных округах — на 1 п. п., до 4% и 3,8% соответственно.

Вероятно, частично сокращение безработицы может быть увязано с влиянием мобилизации и отъездом граждан за границу, однако сейчас данных, которые бы позволили оценить, сколько рабочих мест освободилось за счёт этого, нет. Долгосрочно же на сокращение численности безработных сильно влияют демографические факторы — российский рынок труда к 2035 году из-за выхода из категории экономически активного населения представителей относительно многочисленного поколения 1970–1980 годов рождения потеряет до 3,9 млн человек (подробнее см. “Ъ” от 22 декабря). Влияние на рынок труда государственных программ поддержки занятости, скорее всего, в масштабах страны было вторичным. Впрочем, в перспективе из-за сокращения абсолютного числа безработных важность таких программ, ранее казавшихся не очень масштабными, будет расти.

Анастасия Мануйлова