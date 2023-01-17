Безработица не нашла нового дела

В 2023 году, согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы в мире останется неизменным, хотя в абсолютных значениях число безработных вырастет на 3 млн человек, до 208 млн. Максимальным риск потерять работу будет для жителей стран с высоким уровнем дохода, для женщин и для начинающих работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В 2023 году мировой рынок труда может отреагировать на замедление темпов экономического роста нетипичным для себя образом: благодаря высокой инфляции компании смогут сократить реальные расходы на фонд оплаты труда, уволив незначительное число работников. К такому выводу пришли аналитики МОТ, которые вчера представили доклад «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции 2023 года».

Как следует из этого документа, в этом году число безработных в мире снова начнет расти, увеличившись на 3 млн человек, до 208 млн, а в 2024 году — до 210,9 млн. Уровень безработицы при этом останется неизменным и в 2023 году, и в 2024-м не превысит 5,8%, то есть уровня 2022 года. Впрочем, он по-прежнему опережает допандемийное значение (5,5%, или 191,9 млн человек). Наибольший рост уровня безработицы — с 4,5% до 4,9% — ждет страны с высоким уровнем дохода, для остальных категорий стран этот показатель будет снижаться (на 0,1 процентного пункта в странах с низкими доходами и доходами ниже среднего, для стран же с доходами выше среднего уровня — на 0,2 п. п.). Для женщин вероятность оказаться безработными в этом году, как и в 2022-м, будет незначительно выше, чем для мужчин (5,8% против 5,7% соответственно). Для молодежи риски безработицы превышают таковые для взрослых почти в три раза, что соответствует прогнозному уровню в 14% молодежной безработицы в 2023 году.

Как отмечают аналитики МОТ, главной причиной роста безработицы, которая снижалась два года подряд после всплеска в 2020 году из-за глобальной пандемии коронавируса, стало замедление темпов роста мировой экономики. Так, по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году он составит только 2,7% против среднегодовых 3,6% с 2000 по 2021 год. Значительное замедление роста трех крупнейших экономик мира — Китая, Евросоюза и США — является одним из основных факторов глобального спада. В то же время, отмечают аналитики МОТ, спрогнозированный прирост безработицы можно считать умеренным, если, например, сравнивать его с потерями рабочих мест во время пандемии. Сдерживать рост числа безработных будут два фактора: высокая инфляция, которая позволяет сократить реальные расходы компаний на оплату труда (в 2022 году прирост зарплат в мире впервые за последние 20 лет не смог обогнать инфляцию и снизился на 0,9% в годовом сравнении; см. “Ъ” от 2 декабря 2022 года), и дефицит рабочих рук из-за старения населения. Согласно докладу МОТ, его уже испытывают работодатели развитых стран, вынужденные сохранять работников даже при необходимости оптимизации расходов.

Отметим, что такая реакция мирового рынка труда во многом может оказаться схожей с российской «антикризисной» моделью, в которой уровень безработицы годами демонстрировал относительно низкую динамику даже в значительных экономических кризисах. Заменой увольнениям работников в этом случае выступали сокращение переменной части зарплат, перевод на неполный рабочий день и недоплачивание отпусков. В 2022 году на фоне падения ВВП РФ на 2,9% уровень безработицы в стране сократился с 4,4% до исторического минимума в 3,7%. Впрочем, как ранее писал “Ъ” (см. номер от 5 июня 2020 года), хотя в этой ситуации доходы работников снижаются, они сохраняют связь с рынком труда и в меньшей степени теряют свои трудовые навыки.

Анастасия Мануйлова