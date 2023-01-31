Белорусский аэровокзал

Как выяснил “Ъ”, в Росавиации обдумывают возможность снятия всех ограничений на полеты «Белавиа» в Россию. В авиакомпаниях считают, что усиление присутствия белорусского конкурента возможно только при предоставлении тех же условий для компаний РФ. Единственной выгодой для российских компаний в отрасли считают наращивание перевозок из регионов в Минск для трансфера в Грузию, хотя основной поток из Москвы и Санкт-Петербурга все равно полетит через Ереван.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Росавиации обсуждают возможность «снятия всех ограничений» для «Белавиа» при полетах на территорию России. Источники “Ъ” в трех авиакомпаниях рассказали, что агентство на прошлой неделе направило телеграммы с поручением предоставить позицию по данному вопросу. Источник “Ъ”, близкий к Минтрансу, уточнил, что речь идет о снятии ограничений для белорусской стороны по числу рейсов и доступным им направлениям в города РФ. Каботаж (полеты между городами РФ, например, Минск—Санкт-Петербург—Казань) и седьмая свобода неба (Минск—Санкт-Петербург—Тбилиси) пока не подразумеваются. Официально в Минтрансе и Росавиации “Ъ” не ответили.

“Ъ” направил запрос в «Белавиа», а также авиакомпании топ-5, Utair, Azur Air, «Азимут» и Smartavia. В пресс-службе последней отметили, что не видят «необходимости в дополнительных провозных емкостях на внутренних воздушных линиях РФ». В случае принятия положительного решения авиакомпания «считает необходимым сохранить паритет при распределении маршрутов внутри РФ и Белоруссии».

Собеседники в других крупных авиакомпаниях отмечают, что не усматривают смысла в такой привилегии для белорусских коллег. Один из них отмечает, что в регионах недостаточный спрос, чтобы летать в Минск на самолетах большой вместимости, при этом «можно найти хорошие региональные линии для самолетов на 100 кресел». При этом ряд собеседников разделяет обеспокоенность по поводу возможной отмены паритета или дальнейшего расширения возможностей «Белавиа» на рынке. Так, в ряде компаний отмечают, что аэропорт Минска до сих пор предлагает им обслуживание по тарифам, действующим для иностранных перевозчиков, хотя «Белавиа» в аэропортах РФ платит по российским тарифам.

При увеличении провозных емкостей и повышении конкуренции «пассажир в любом случае выиграет в цене», отмечают собеседники “Ъ”. Кроме того, если Росавиация предусматривает дальнейшее расширение прав «Белавиа» по седьмой свободе неба, то потенциально перевозчик мог бы открыть прямые рейсы из РФ в три доступных ей аэропорта Грузии. Но собеседник “Ъ” в Минтрансе сомневается, что грузинская сторона пойдет на такое изменение межправсоглашений. Грузия — единственное конкурентное преимущество в географии полетов «Белавиа». В остальном список стран более скудный, чем из России. Из Минска, кроме Грузии и РФ, по данным Flightradar24, перевозчик летает еще в десять стран. Порядка 60 рейсов в неделю совершается в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Сочи и Калининград. Из России прямые рейсы из Москвы совершают только «Аэрофлот» и «Победа», которая также летает в Минск из Пулково.

После наложенных на «Белавиа» в 2021 году санкций ЕС ее парк сократился с 29 до 13 самолетов, из которых восемь Boeing и пять региональных Embraer. При таком ограниченном предложении ее борта будут эффективны лишь на отдельных направлениях «для подвоза россиян в Тбилиси, Батуми и Кутаиси через Минск», полагает источник “Ъ” в экспертном сообществе.

Выгода полетов в Грузию из Москвы и Санкт-Петербурга через Минск будет зависеть от скорости стыковки: в воздухе пассажиры пробудут на час дольше, чем через Ереван, и заплатят на 1–2 тыс. руб. больше. Эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов полагает, что трансферные возможности аэропорта Минска сегодня «не стоит рассматривать всерьез». Если до санкций россияне летали через Минск в Европу и даже в Калининград, то сейчас это направление преимущественно «point-to-point». При этом снятие ограничений для иностранной авиакомпании может иметь смысл для поддержания партнерских отношений — в том числе если ситуация на российском рынке обернется дефицитом имеющихся сегодня провозных емкостей. «В этом случае каботаж может быть неизбежен, и сравнительно молодой флот "Белавиа" может оказаться не лишним на внутрироссийских линиях»,— допускает он.

Айгуль Абдуллина