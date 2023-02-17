Статую Христа в Рио-де-Жанейро подсветили в цвета флагов Турции и Сирии

В Рио-де-Жанейро на статую Христа-Искупителя спроецировали флаги Турции и Сирии в качестве поддержки после землетрясений, произошедших 6 февраля и унесших более 40 тыс. жизней. Также на монументе появлялась надпись на английском и португальском языках с призывом молиться за эти страны.

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Ночью на 6 февраля возле турецкого города Газиантеп (менее 50 км до сирийской границы) произошло землетрясение магнитудой 7,7, а позже — еще несколько подземных толчков, которые ощущались и в других странах. В результате в Турции погибли более 38 тыс. человек, в Сирии — более 1,4 тыс. (по оценке ВОЗ — 8,5 тыс.) человек.