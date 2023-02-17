Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 38 тыс.

Жертвами серии землетрясений, произошедших в Турции в начале февраля, стали 38 044 человек. Об этом сообщило местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В разборе завалов участвуют более 11 тыс. спасателей.
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, в тот же день днем произошло еще несколько подземных толчков. Землетрясение также было зафиксировано в Сирии. Там, по последним данным, погибли более 3 тыс. человек, и общее число погибших в обеих странах превышает 40 тыс.
Вчера, 16 февраля, вечером на юге Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1, также подземные толчки магнитудой 5,4 ощущались в Сирии. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
О последствиях стихийного бедствия читайте в публикации «Ъ» «Пострадавшие второго сорта».