Вся власть советнику!

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла с поста главы правительства через полтора года после начала работы и с высоким антирейтингом. Прощаясь, она отнесла к своим главным достижениям получение республикой статуса страны—кандидата на членство в Евросоюзе. Это, однако, никак не повлияло на то, что нынешнюю молдавскую власть считают некомпетентной, неэффективной, нерешительной и не решающей ключевые проблемы. Спасать ситуацию поручено советнику президента Майи Санду Дорину Речану, который пользуется доверием главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хотя формально власть в Молдавии оказалась в руках одной политической силы (на фото: президент Майя Санду и теперь уже бывший премьер Наталья Гаврилица), наладить командную работу по управлению государством так и не удалось

Фото: Правительство Республики Молдова Хотя формально власть в Молдавии оказалась в руках одной политической силы (на фото: президент Майя Санду и теперь уже бывший премьер Наталья Гаврилица), наладить командную работу по управлению государством так и не удалось

Фото: Правительство Республики Молдова

О том, что в молдавском правительстве будут кадровые изменения, говорили с осени прошлого года. Причин — масса. Президент Майя Санду, избранная в 2020 году, созданная ею партия «Действие и солидарность» (ДиС), получившая большинство в парламенте летом 2021 года, а также сформированное ДиС правительство во главе с Натальей Гаврилицей уверенно теряли популярность.

С одной стороны, едва получив власть, госпожа Санду и ее соратники в 2022 году столкнулись с беспрецедентными для небольшой и небогатой Молдавии кризисами.

Сначала с энергетическим, связанным с ростом в 2021–2022 годах цен на поставляемый в страну российский газ. Вслед за повышением цены на газ начало дорожать все остальное. Затем начались боевые действия в соседней Украине, повлекшие бегство людей из этой страны, многие из которых выехали в Молдавию (сейчас в республике проживают около 80 тыс. украинских граждан).

Украинский конфликт ударил и по молдавской экономике. Разорвались привычные логистические цепочки, и стоимость транспортировки товаров — в первую очередь сельхозпродукции — взмыла вверх. В итоге многие местные производители лишились возможности сбывать продукцию на таких традиционных рынках, как российский и белорусский.

На фоне беспрецедентных проблем властям удалось не допустить экономической и социальной катастрофы. Благодаря тесным отношениям президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы с западными партнерами страна получала и продолжает получать помощь как от стран, так и от финансовых организаций. По данным издания NewsMaker, только на компенсации жителям Молдавии выросших счетов за энергоресурсы государства ЕС и Еврокомиссия выделили €156 млн.

В то же время в стране буксуют реформы, которые Майя Санду и ее партия обещали быстро и эффективно провести, когда боролись за власть.

В первую очередь было обещано реформировать систему юстиции — вечный объект критики и внутри страны, и со стороны зарубежных партнеров Молдавии. Но началось все со скандала: с подачи Майи Санду и ее окружения был принужден к отставке генпрокурор Александр Стояногло. Он не был лоялен к новой власти, вел себя независимо и в итоге стал фигурантом уголовного дела. В этом смысле команда госпожи Санду пошла по стопам своих предшественников, которые традиционно стремились установить контроль над Генеральной прокуратурой. Цель, впрочем, не достигнута: генпрокурор в стране все еще не утвержден. Был еще скандал с назначением нового руководителя Антикоррупционной прокуратуры. Стало известно, что министр юстиции Сергей Литвиненко давал указания членам конкурсной комиссии, как и за кого голосовать, и в итоге добился избрания на этот пост нынешней главы прокуратуры Вероники Драгалин.

Еще одной проблемой стала коммуникация власти с обществом. Чего стоит заявление ответственного за энергетику вице-премьера Андрея Спыну, которое тот сделал в разгар энергокризиса. Пока все гадали, отключит «Газпром» республике газ или нет, господин Спыну сказал, что кора ивы может стать альтернативным источником энергии, и пообещал сажать больше ивовых деревьев.

Хотя формально исполнительная и законодательная власть в стране оказалась в руках одной политической силы, то есть вроде бы у единомышленников, ощущения, что ведется командная работа по управлению государством, так и не возникло. Вместо этого периодически возникали скандалы, плелись интриги, а руководство страны, обещавшее быть прозрачным и подотчетным, стало собираться на тайные вечерние встречи, чтобы избегать внимания прессы.

В итоге оппозиция и даже те, кто раньше был лоялен к власти, стали ее критиковать за некомпетентность, неэффективность, нерешительность и неспособность решать ключевые проблемы.

Наталья Гаврилица, объявляя 10 февраля о своей отставке, не смогла скрыть разочарования по поводу отношения молдавских граждан к ней и ее коллегам: «Если бы у правительства Молдовы было бы дома столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились намного больше».

К своим главным достижениям госпожа Гаврилица отнесла получение Молдавией статуса страны—кандидата в члены Евросоюза. «Мы вели постоянный диалог со стратегическими партнерами Молдовы. Мы справились с кризисом беженцев и завоевали симпатии всего мира. И самое главное, нам удалось добиться статуса кандидата в члены Евросоюза»,— заявила теперь уже экс-премьер, добавив: она верит в то, что Молдавия «будет страной, которой все мы будем гордиться».

Президент Майя Санду, в свою очередь, поблагодарила соратницу за проделанную работу. «Несмотря на беспрецедентные вызовы, страной управляли ответственно, с большой осторожностью и самоотверженным трудом. У нас есть стабильность, мир и развитие там, где другие хотели войны и банкротства. Спасибо большое, Наталья!» — заявила президент. И тут же определилась с новым премьером. Кандидатом на этот пост она предложила Дорина Речана — своего советника по вопросам обороны и национальной безопасности, а также секретаря Высшего совета безопасности республики. Его утверждение парламентом, скорее всего, состоится уже на будущей неделе. Необходимое для этого большинство в законодательном органе, напомним, контролирует пропрезидентская ДиС.

По словам политического аналитика Алексея Тулбуре, отставка Натальи Гаврилицы не стала сюрпризом. «Нарастало недовольство результатами работы правительства.

Были большие ожидания, я, например, ждал, что новое правительство станет новым стартом. Но нового старта не ощущается. Нет обещанных реформ, все сложно в юстиции, ничего не происходит в экономике. Я ждал, что придут визионеры, которые будут говорить о том, что будем делать, производить, экспортировать. А все очень жалкое. Не вижу реформ в образовании, в медицине нет изменений. Есть беспрецедентная поддержка на Западе, есть новые форматы, поддерживающие Молдову, получили статус страны—кандидата в ЕС, но это и заслуга президента, и МИД работает»,— сказал эксперт “Ъ”.

Глава неправительственной организации WatchDog Валерий Паша также отмечает, что уход главы правительства был ожидаем. «Это спланированная смена, которую долго обдумывали, готовили и вот созрели. Кадровые решения у них (у власти.— “Ъ”) — медленный процесс»,— отметил эксперт в разговоре с “Ъ”. Работу Натальи Гаврилицы он оценил так: «С некоторыми задачами справлялась, но меньше — по части политического пиара и коммуникации с обществом. Недоработки собрали много негатива, тренд изменить было невозможно, и нужны были свежие лица, свежая кровь, чтобы дать надежду и программу на посткризисное развитие». Кандидата в премьеры Дорина Речана господин Паша оценивает достаточно высоко: хорошо подготовлен, знает проблемы, более широкий взгляд и подход. «Плюс доверие президента — важный фактор. Будут перестановки в кабинете, думаю не все члены правительства останутся на своих местах»,— дал прогноз глава WatchDog.

В свою очередь, Алексей Тулбуре отметил, что хотел бы от нового правительства энергичных действий: «В связи со статусом кандидата на вступление в ЕС у нас открылось окно возможностей. Если мы упустим момент — это будет катастрофа для страны. Будем в болоте десятки лет. Это реальная предпосылка к модернизации, других проектов в регионе нет, и надо этот шанс использовать».

Владимир Соловьев