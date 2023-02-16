Новое правительство Молдавии не будет менять курс в отношениях с Россией

Вице-премьер и глава Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску сообщил, что новое правительство страны не будет менять курс в отношениях с Россией. По его словам, оно продолжит работать над обеспечением безопасности, мира и «европейскости» Молдавии.

Корреспондент «Ъ» в Кишиневе Владимир Соловьев спросил, является ли отсутствие России в программе нового правительства осознанным шагом. По словам Нику Попеску, это было сделано намеренно, поскольку позиция Молдавии по вопросам отношения с Россией осталась прежней. Он отказался уточнять подробности позиции нового правительства в отношениях с Москвой.

«Мы не в ситуации описывать, мы в ситуации действовать на благо Республики Молдова: это означает, что мы будем работать над обеспечением безопасности, мира и европейскости нашей страны»,— сказал господин Попеску.

Сегодня, 16 февраля, парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном, который ранее был главой МВД. Сразу после назначения на пост он заявил о необходимости обеспечить в Молдавии безопасность, порядок, а также дисциплину в госучреждениях.

Прошлый премьер Молдавии Наталья Гаврилица покинула пост 10 февраля. Вместе с ней автоматически отправилось в отставку правительство. По словам госпожи Гаврилицы, правительство под ее руководством было вынуждено работать в условиях «непрерывного кризиса».

9 февраля, выступая в Европарламенте, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал Кишиневу план России по захвату власти в Молдавии. 13 февраля президент Молдавии Майя Санду подтвердила слова Владимира Зеленского. Как сообщила президент, для изменения курса страны с проевропейского на пророссийский планируются применение насилия, захват административных зданий и заложников.

Анастасия Ларина