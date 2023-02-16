В Молдавии обнаружили обломки ракеты на границе с Украиной

Патруль пограничной полиции Молдавии обнаружил на территории граничащего с Украиной Бричанского района обломки ракеты. Об этом сообщило МВД Молдавии. Кому принадлежит ракета, ведомство не уточнило. Молдавия сообщает о подобном инциденте в четвертый раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Найденные обломки ракеты на молдавско-украинской границе

Фото: Ministerul Afacerilor Interne Найденные обломки ракеты на молдавско-украинской границе

Фото: Ministerul Afacerilor Interne

«Патруль пограничной полиции обнаружил возле населенного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты, появившиеся в результате воздушных атак России на Украину»,— говорится в Telegram-канале МВД. Территорию, на которой были найдены обломки, оцепили.

Прежде Молдавия трижды сообщала о падении обломков ракет на территории страны. 31 октября 2022 года обломки были найдены в одном из населенных пунктов на границе с Винницкой областью, 5 декабря того же года пограничная служба Молдавии обнаружила неразорвавшуюся ракету около города Бричаны. Аналогичный инцидент произошел в Бричанском районе 14 января. В МВД Молдавии пришли к выводу, что обломки принадлежали ракетам, выпущенным из комплекса С-300, входящего в систему украинской ПВО.

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Лусине Баласян