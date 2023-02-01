МВД Молдавии: упавшие ракеты были выпущены из комплекса С-300 украинской системы ПВО

Глава МВД Молдавии Анна Равенко сообщила, что ракеты, обломки которой были обнаружены на границе с Украиной в конце 2022 года, были выпущены из комплекса С-300, входящего в систему украинской ПВО. Молдавия сообщала о падении обломков ракет на территории страны трижды — в декабре и октябре 2022 года, а также в январе 2023 года.

«В результате предварительных проверок было установлено, что обнаруженные элементы являются фрагментами пусковых частей ракет зенитного комплекса С-300»,— сказала Анна Равенко в ходе заседания кабмина (цитата по «РИА Новости»). Она уточнила, что речь идет о всех трех инцидентах.

Анна Равенко заявила, что произошедшее доказывает уязвимость воздушного пространства Молдавии. В связи с этим она подчеркнула необходимость продлевать режим ЧП в стране. Парламент планирует рассмотреть этот вопрос на заседании завтра, 2 февраля. Режим ЧП действует в стране с 24 февраля 2022 года.

31 октября МВД Молдавии сообщало, что в одном из населенных пунктов страны упали обломки сбитой украинскими военными ракеты на границе с Винницкой областью Украины. 5 декабря пограничная служба Молдавии обнаружила неразорвавшуюся ракету около города Бричаны. Фрагмент ракеты упал неподалеку от границы с Черновицкой областью Украины. Аналогичный инцидент произошел 14 января на севере страны.

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Лусине Баласян