В Молдавии на границе с Украиной упала ракета

Пограничная служба Молдавии обнаружила неразорвавшуюся ракету около города Бричаны на севере страны. По предварительным данным, ракета упала в ходе ударов по Украине. Кому именно она принадлежала, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погранслужба Молдавии на месте падения ракеты

Фото: Moldovan Border Police Погранслужба Молдавии на месте падения ракеты

Фото: Moldovan Border Police

«Недалеко от города Бричан в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции. В соответствии с планами действий МВД пограничная служба оцепила территорию, где была обнаружена ракета, на место происшествия вызваны саперы»,— говорится в сообщении.

Сегодня, 5 декабря, на Украине была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о ракетных ударах по украинским городам. Сам фрагмент ракеты упал недалеко от границы с Черновицкой областью Украины. При этом части ракеты предварительно, идентифицируются как фрагменты ракеты украинской ПВО С-300, отмечает «РИА Новости».

Это не первый подобный случай. В конце октября также во время обстрела обломки сбитой украинскими военными ракеты упали в одном из населенных пунктов страны.

Кроме того, 15 ноября ракета С-300 упала на польскую деревню Пшеводув, которая находится на границе с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда назвал ее падение несчастным случаем. В НАТО говорили, что ракета была выпущена подразделением украинской ПВО по ошибке.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Ракета Польшей пошла».

Полина Собакина