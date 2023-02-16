Губернатор: в Севастополе над морем ПВО сбила два беспилотника

Два беспилотника были сбиты над морем в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Глава города обвинил в нападении Украину.

Последний раз господин Развожаев сообщал об атаке с использованием беспилотников в середине января. Тогда, по его словам, были сбиты десять из десяти устройств. Российские военные также сбивали беспилотники 2, 4, 7 января.

В Севастополе бессрочно действует желтый режим террористической опасности. Также в городе наряду с семью другими субъектами введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».