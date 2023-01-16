Губернатор: над Севастополем сбили 10 из 10 направленных Украиной беспилотников

Системами ПВО России и Черноморского флота над морем в Севастополе были сбиты десять беспилотников, направленных ВСУ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, атака украинских БПЛА на Севастополь началась сегодня, 16 января, около двух часов ночи. В 11:30 был сбит второй летательный аппарат, к середине дня их количество достигло семи.

Александр Дремлюгин, Симферополь