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Коммерсантъ FM
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Губернатор: над Севастополем сбили 10 из 10 направленных Украиной беспилотников

Системами ПВО России и Черноморского флота над морем в Севастополе были сбиты десять беспилотников, направленных ВСУ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, атака украинских БПЛА на Севастополь началась сегодня, 16 января, около двух часов ночи. В 11:30 был сбит второй летательный аппарат, к середине дня их количество достигло семи.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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