В Севастополе ПВО сбила два беспилотника

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром 4 января над морем в районе аэродрома Бельбек ПВО сбила два беспилотника.

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме»,— написал господин Развожаев в Telegram.

2 января губернатор сообщил о двух сбитых над Черным морем беспилотниках. До этого ПВО работала в городе 30 декабря. В конце октября несколько беспилотников атаковали Черноморский флот. Тогда незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и защитное заграждение в бухте Южная.

Эрдни Кагалтынов