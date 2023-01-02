В Севастополе ПВО сбила второй беспилотник за день

Система ПВО Севастополя сбила второй за сегодня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Черным морем, атака продолжается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие»,— написал господин Развожаев в Telegram.

Сегодня ближе к десяти вечера губернатор сообщил, что в городе работает ПВО и сбит беспилотник. До этого ПВО работала в городе 30 декабря. В конце октября несколько беспилотников атаковали Черноморский флот. Тогда незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и защитное заграждение в бухте Южная.

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Эрдни Кагалтынов