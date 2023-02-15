ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе снизился на 6,7%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров) в январе 2023 года снизился на 6,7% по сравнению с декабрем 2022 года, следует из данных Центробанка. Реальный эффективный курс рубля к доллару снизился на 4,5%, курс рубля к евро упал на 6,8%.

Реальный эффективный курс рубля определяют для того, чтобы выявить динамику валютных курсов через среднее значение курсов валют торговых партнеров. Номинальный курс представляет средний обменный показатель без учета инфляции и рефляции в стране, чья валюта обменивается.

Сегодня, 15 февраля, курс доллара впервые с апреля 2022 года превысил 74 руб./$, курс евро — 80 руб./€, тоже впервые с апреля.

Биржевой курс рубля к доллару и евро снижается с начала февраля на фоне введения потолка цен на российскую нефть с 5 февраля. За прошлую неделю доллар и евро подорожали примерно на 3 руб., до 73 руб. и 78 руб. соответственно.

Какой курс национальной валюты прогнозируют эксперты в ближайшие дни — читайте в материале «Рубль готовится взять реванш».

Анастасия Ларина