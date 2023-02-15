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Коммерсантъ FM
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Курс евро превысил 80 руб./€ впервые с апреля

Впервые с 25 апреля 2022 года курс евро на Мосбирже превысил отметку в 80 руб./€. Курс доллара также растет до 74,5 руб./$.

По состоянию на 13:40 мск стоимость евро на Мосбирже составляет 79,94 руб./€. Максимальный показатель за сутки — 80,01 руб./€.

Доллар торгуется на уровне в 74,49 руб./$. Максимальная отметка после сегодняшнего открытия торгов — 74,58 руб./$.

Биржевой курс рубля начал снижаться по отношению к доллару и евро в начале февраля. Аналитики связывают негативную динамику с ожиданиями падения поступления валютной выручки из-за новых энергетических санкций и падением активности экспортеров.

Подробнее о причинах ослабления рубля — в материале «Ъ» «Рубль заждался дорогой нефти».

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Андрей Сапожников

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