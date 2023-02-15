Доллар превысил 74 руб./$ впервые с апреля 2022 года

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 74 руб. впервые с 25 апреля 2022 года. Евро растет на 0,15%, до 79,34 руб./€. Курс юаня укрепляется незначительно, на 0,01%, до 10,8 руб.

Индекс Мосбиржи снижается на 1,14%, до 2232,23 пункта. Индекс РТС также опускается на 1,35%, до 952,85 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

13 февраля евро превысил 79 руб. впервые с апреля 2022 года. Ослабление рубля происходит на фоне снижения объемов продаж валютной выручки на рынке из-за введения ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Об ослаблении рубля — в материале «Ъ» «Выручка не пришла к рублю».

Лаура Кеффер