В ЕК придумали механизм легальной передачи части замороженных резервов ЦБ РФ на восстановление Украины

Юридический комитет Еврокомиссии нашел законную возможность использовать десятую часть замороженных активов российского Центробанка — €33,8 млрд ($36,8 млрд) — для восстановление Украины. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По словам источников агентства, юридический комитет Еврокомиссии сообщил, что эти средства можно использовать при определенных условиях. В частности, эти средства не должны быть экспроприированы — то есть в какой-то момент их придется вернуть России. Кроме того, как указывают источники, на восстановление Украины пойдут только ликвидные российские активы.

Ранее в ЕС допускали конфискацию замороженных российских активов, но говорили, что для этого необходимы соответствующие законодательные механизмы. Первой страной, которая анонсировала разработку такого механизма, стала Эстония. Эту идею поддержали в Еврокомиссии. К концу января ЕС готовит общеблоковое соглашение, в котором будет прописано, как распорядиться замороженными резервами Центробанка РФ в размере €300 млрд, а также активами частных лиц.

Анастасия Ларина