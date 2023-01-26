Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ЕК придумали механизм легальной передачи части замороженных резервов ЦБ РФ на восстановление Украины

Юридический комитет Еврокомиссии нашел законную возможность использовать десятую часть замороженных активов российского Центробанка — €33,8 млрд ($36,8 млрд) — для восстановление Украины. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По словам источников агентства, юридический комитет Еврокомиссии сообщил, что эти средства можно использовать при определенных условиях. В частности, эти средства не должны быть экспроприированы — то есть в какой-то момент их придется вернуть России. Кроме того, как указывают источники, на восстановление Украины пойдут только ликвидные российские активы.

Ранее в ЕС допускали конфискацию замороженных российских активов, но говорили, что для этого необходимы соответствующие законодательные механизмы. Первой страной, которая анонсировала разработку такого механизма, стала Эстония. Эту идею поддержали в Еврокомиссии. К концу января ЕС готовит общеблоковое соглашение, в котором будет прописано, как распорядиться замороженными резервами Центробанка РФ в размере €300 млрд, а также активами частных лиц.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...