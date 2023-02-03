Первый пошел

Минюст США начал конфисковывать деньги россиян — это стало возможно по решению суда. Он завершил разбирательство по делу российского бизнесмена Константина Малофеева, которого обвинили в обходе санкций. По версии следствия, предприниматель пытался вывести замороженные активы с территории США. По закону, это дает властям право обернуть средства в доход бюджета, и теперь есть первое положительное решение. Будут ли другие? Об этом — Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии прокуратуры США, до «Крымской весны» Константин Малофеев через компанию-прокладку на Сейшельских островах инвестировал $10 млн в один из банков Техаса. Когда бизнесмен попал под ограничения, он передал контроль над фирмой гражданину Греции, оформив сделку задним числом. А тот обратил акции банка в наличные, которые и должны были передать россиянину.

Прошло восемь лет, и генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил о начале уголовного дела: «Как сказано в обвинительном заключении, прежде Минфин США признал Малофеева одним из главных источников финансирования сепаратистов в Крыму и проводником материальной помощи так называемой Донецкой республике.

После попадания в санкционный список Малофеев попытался обойти ограничения с помощью подельников. Наше послание тем, кто поддерживает российский режим подобными преступлениями, таково: неважно, как далеко плавает ваша яхта, неважно, как тщательно вы прячете свои активы, Министерство юстиции использует каждый доступный инструмент, чтобы найти вас, помешать вашим планам и привлечь вас к ответственности».

Прежде Малофеев утверждал, что ничего на Западе не хранит. Тем не менее в решении суда перечислены три его сообщника, в том числе гражданин Греции — судя по всему, ключевой исполнитель. Проблема в том, что никто из них на судебное заседание не явился. А значит, не сможет оспорить его вердикт, рассуждает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин:

«Формально у собственника имущества теперь есть право подать апелляцию, но сделать это будет очень тяжело, поскольку он был уведомлен, но при этом не пришел. А почему — это уже другой вопрос. На мой взгляд, это рядовая ситуация, поскольку только за 2022 год мы знаем как минимум о 10 случаях возбуждения уголовных дел по фактам обхода санкций.

Это очередное звено цепи — такие случаи еще будут иметь место».

И, вероятно, они будут более скандальными. Миллиардер Олег Дерипаска, например, по данным прокуратуры, не только распродавал активы через третьих лиц, но и организовал роды своей подруге в США. Она, как сказано в материалах, соврала пограничникам о цели визита и потратила сотни тысяч долларов на медицинскую помощь. Попытка повторить эксперимент и родить в Штатах второго ребенка была пресечена.

Проблемы могут возникнуть и у сына красноярского губернатора Александра Усса Артема. Он, по версии Вашингтона, незаконно экспортировал из США военные технологии и занимался контрабандой нефти. У Малафеева же была всего одна компания-прокладка. Директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов (его лично и его организацию российский Минюст считает иностранными агентами) такие схемы считает устаревшими:

«Офшорные компании, в частности, сейшельская, которую он использовал в этой истории, — трюк, который в 90-х бы, наверное, прошел, но не в 2015 году, когда система контроля, в том числе санкционного комплаенса, распространена по всему миру. Тем более человек Малофеев видный. Ждать, что лица, которые обвиняются в нарушении санкционного законодательства США, будут готовы сотрудничать с американскими правоохранительными органами, маловероятно, а вот денег хочется здесь и сейчас.

К тому же истории связаны не с сотнями тысяч рублей, а с десятками миллионов долларов, все-таки это большие суммы».

Как пишет Reuters, после решения американского суда конфискованные средства могут пойти на восстановление Украины. Теоретически такого исхода можно было бы избежать, и для этого у подсанкционных предпринимателей есть два пути. Либо ждать их разморозки, что явно долго, либо пытаться получить у регулятора специальную лицензию на доступ к ним, что маловероятно.

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Владислав Викторов